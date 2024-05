Le donne nella scienza | l’evento di EGO con Fondazione Deloitte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Pisa, 23 maggio 2024 -mattina di martedì 21 maggio l’Osservatorio Gravitazionale Europeo (EGO) di Cascina ehanno organizzato “Un punto preciso verso le stelle: scienziate in ascolto del cosmo”, un incontro presso l’Osservatorio a cui hanno partecipato oltre 90 studentesse e studenti del Liceo Vittorio Veneto di Milano e della scuola media "L. Pirandello" di Casciana Terme Lari. L’incontro si è aperto con la proiezione del documentario “Un Punto Preciso - Una Scultura per Margherita Hack”, che racconta la genesi di “Sguardo fisico”, la prima scultura su suolo pubblico dedicata a una scienziata in Italia, commissionata all’artista Sissi nel 2022 da, in collaborazione con Casa degli Artisti e con il supporto del Comune di Milano in occasione del centenario della nascita dell’astrofisica. A seguire studentesse e studenti hanno dialogato con Pia Astone, ricercatrice della collaborazione Virgo e dirigente di ricerca presso l’INFN (Istituto Nazionale di Fisica Nucleare) e l’Università la Sapienza di Roma, che ha raccontato la sua esperienza umana e professionale di donna nell’astronomia.