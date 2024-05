Le corde poetiche di un violino giallo suonato alla Casa di Dante

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Firenze, 22 maggio 2024 - A cercare veramente dentro se stessi non è affatto detto che si trovi il bene. Le possibilità sono tante nonostante i principi di riferimento. Rincorrere se stessi non porta molto lontano, ma la compassione fa allungare il passo. Nelle poesie di Vincenzo Di Oronzo, presentate alle 17 di oggi, 23 maggio,diin via Santa Margherita 1 r, si coglie questa linea di fondo insieme ad alcune particolarità espressive. Il poeta e critico letterario Luigi Fontanella, che con Annalisa Macchia aprirà il confronto sull'antologia 'Ildella fenice', edita da Mc, il cui titolo rimanda a suggestioni chagalliane e ad Angelo Maria Ripellino, osserva come l'autore tenda "a un discorso intensamente ricco quanto a suggestioni psicologiche, ma al contempo essenziale e scarnificato, comericerca di singoli emblemi di 'soccorso', a cui appoggiarsi, emblemi-attimi pronti a dissolversi subito dopo la loro apparizione".