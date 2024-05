LBAi W-Gate | una nuova era per la protezione perimetrale - con l’intelligenza artificiale

(Di giovedì 23 maggio 2024) LIMONEST, Francia–(BUSINESS WIRE)– Presentato alla fiera Intertraffic, l’evento di riferimento per gli ecosistemi, questoway smart unisce i vantaggi del cancello di ingresso e della barriera automatica per offrire una soluzione compatta che non necessita di sensori di rilevamento. Un prodotto completo, che migliora radicalmente l’affidabilità, offrendo sicurezza e mantenendo nel contempo il flusso continuo di accesso a edifici pubblici e di terzi, nonché ad aree industriali e logistiche. Prodotto a Limonest (vicino a Lyon), questo prodotto, realizzato interamente in Francia, è stato aggiunto al catalogo de La Barrière Automatique. La principale caratteristica innovativa che lo distingue è il sistema dinamico brevettato di rilevamento intelligenteDETECT, con identificazione smart di pedoni e veicoli. Questo sistema di rilevamento intelligente protegge pedoni e utenti, senza dover attendere un contatto.

