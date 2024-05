Lavoro al Castro da Castruccio de’ Castracani

Leggi tutta la notizia su lortica

(Di giovedì 23 maggio 2024) Proprio, si sono posti pietroni di granito, come fecero gli etruschi per dirottare l’Arno Tiberis, verso Firenze, restringendo l’alveo e quindi la portata in un eventuale piena. Mi domando se qualche cava di granito aveva bisogno di denaro o altro sotterfugio, di tipo ligure, c’è stato, per giungere a tale decisione dei lavori, irrigidimento con pietre di un argine, aumenta la velocità di corrente, si riduce la portata a metro lineare, e per ilci sono già a monte, nel Vingone di Mulinelli e nel Peneto casse di espansione. Sì, si è ripulito l’argine, ma il rinforzo a granito era utile, che non si faccia una canna di fucile rovinosa!?? L'articolo proviene da Arezzo News - L'Ortica notizie pungenti. .