Lavori in curva Ferrovia - i tifosi traslocano

Napoli-Roma, l’anello inferiore della Curva B sarà chiuso per lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli. Il comunicato della società: La Ssc Napoli informa i propri tifosi che, in occasione della partita Napoli vs Roma di Domenica 28 aprile ore 18:00, l’anello inferiore della Curva B non sarà disponibile in quanto soggetto a lavori di manutenzione straordinaria da parte del Comune di Napoli.

