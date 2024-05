Lavoratori e diritti ancora calpestati all’agenzia Dire | la nota di denuncia di Fnsi e Assostampa

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) I sindacati dei giornalistino nuove intimidazioni nell’agenzia di stampaa danno dei cronisti e delle croniste. “continuano ad essere”, si legge in una. “Dopo l’invio di contestazioni disciplinari ai giornalisti, accusati di aver utilizzato senza limiti le ore di assemblea per decidere se scioperare, ora l’editore Stefano Valore ha deciso di ricattare l’intera redazione”. I sindacati hanno anche riportato i contenuti della lettera che l’editore avrebbe inviato ai dipendenti: “Se ammettete che avete diritto in un anno a sole 10 ore di assemblea ritirerò le contestazioni, altrimenti andrò avanti”, è la sintesi riportata nella. L’intervento di Valore arriva in un clima di grande tensione. “una volta, dopo essersi inventato lo strumento delle ‘sospensioni non retribuite’ per evitare di corrispondere per intero lo stipendio di gennaio a 17 cronisti, l’editore prende di mira i giornalisti ricattando e limitando il diritto di assemblea”,no