Lautaro Martinez e i rinnovi - cosa cambia con Oaktree? Inter decisa

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il rinnovo disarà fra le principali operazioni che riguarderannoa livello operativo, dopo aver rilevato le azioni da Suning. Su Sky Sport si fa il punto su come l’gestirà la questione contratti. FIRME POSSIBILI – Da ieri c’èal posto di Suning, ma l’operatività dell’non ne risentirà. Al momento, sul sito ufficiale della società risulta ancora esserci Steven Zhang presidente: questo finché il fondo non farà decadere il Consiglio d’Amministrazione e nominerà i nuovi membri (quasi tutti quelli attuali, escluse le persone in quota Suning). Uno dei primi passaggi riguarda ida tempo discute e ha ribadito la voglia di rimanere, anche domenica quando si sapeva che ormai ci sarebbe stato il passaggio di proprietà. Con lui le altre situazioni principali sono quelle di Nicolò Barella e Simone Inzaghi, ma è chiaro che si guarda soprattutto al capitano.