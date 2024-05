L’Australia apprezza il sostegno dell’Italia per la libertà dell’Indo Pacifico Parla Turton

(Di giovedì 23 maggio 2024) In una tavola rotonda organizzata da Formiche insieme all’ambasciata australiana alla residenza della chargé d’àffaire Alison Burrows la Air vice-marshal Dianne (Di)— la persona che cura le connessioni della difesa australiana con la Nato e l’Unione europea – ha ragionato anche sul ruolonell’Indo. Spiegando come viene percepito l’attuale interessamento italiano all’Indodai Paesi della regione come, e del ruolo che il nostro Paese potrebbe avere nel security eviroment regionale (tema prioritario, tra l’altro di un recente incontro a Washington a cui ha partecipato il segretario generale della Farnesina, Riccardo Guariglia, e il vice segretario di Stato Kurt Campbell),ha detto: “All’interno del, c’è una forte e profonda affinità culturale con l’Italia, sostenuta da stretti legami people-to-people”. Oltre un milione di australiani è di origine italiana, ericorda che dopo le migrazioni post Prima e Seconda Guerra Mondiale, la comunità italiana in Australia è vista come portatrice di un grande contributo alla società australiana, (“inclusa la cultura, la moda, la cucina e i valori condivisi di famiglia e amicizia”).

