Latina Basket in piazza - la giunta approva lo svolgimento della prima edizione della manifestazione

Legnano Basket, pronti a rinnovare il Pala Borsani di Castellanza in gestione per 8 anni - Legnano basket, pronti a rinnovare il Pala Borsani di Castellanza in gestione per 8 anni - I Knights, per otto anni, continueranno a dirigere il Knights Bar, i campi da tennis e da calcetto e l’area verde del palazzetto. Durante l'estate saranno avviati anche alcuni lavori di rinnovo. La so ... legnanonews

Basket Serie A2 Poule Salvezza. La San Giobbe Chiusi vince lo ‘spareggio’ con Roma. Bulls ancora in piena corsa: l’obiettivo è superare Nardò - basket Serie A2 Poule Salvezza. La San Giobbe Chiusi vince lo ‘spareggio’ con Roma. Bulls ancora in piena corsa: l’obiettivo è superare Nardò - CHIUSI 89 LUISS ROMA 76 CHIUSI: Tilghman 7, Ceron, Dellosto 3, Visintin 12, Chapelli, Stefanini 18, Bozzetto 7, Gaddefors 6, Jerkovic ... lanazione

Il Pistoia Basket dalla A alla Z. I 22 punti che hanno reso storica questa stagione - Il Pistoia basket dalla A alla Z. I 22 punti che hanno reso storica questa stagione - Una stagione memorabile raccontata attraverso il più classico dei recap: l’alfabeto. Per questa Pistoia però sarebbero 1000 i punti da analizzare A come AMERICANI Potremmo parlare delle scelte azzecca ... pistoiasport