L’Atalanta vince l’Europa League - Stendardo | Trionfo meritato Il merito è della societ - ecco perché

(Di giovedì 23 maggio 2024) Guglielmoin esclusiva ai nostri microfoni sulla vittoria delin Europa: “Successo. Vi spiego il”. Sono giorni di festa a Bergamo per la vittoria delin Europa. I tifosi sono scesi da ieri sera in strada per celebrare ildi Dublino e poco fa migliaia di supporters nerazzurri hanno raggiunto l’aeroporto di Orio al Serio per dare il bentornato ai giocatori, a Gasperini e al presidente Percassi. La gioia di Gasperini dopo la conquista del– Notizie.com – © LapresseUn successo che arriva da molto lontano. In questi anni laà orobica ha guardato con attenzione al bilancio senza mai abbassare l’asticella degli obiettivi. Come? Puntando sui giovani e sui calciatori con voglia di rivalsa (vedi de Ketelaere ndr). Un modello che si è rivelatonte e, soprattutto, ha permesso alla squadra orobica di diventare una realtà in Europa.