L’Atalanta vince l’Europa League | il nostro viaggio a Dublino

(Di giovedì 23 maggio 2024) A, terra di miti e leggende, i bergamaschi travolgono il Bayer Leverkusen e conquistano il loro primo titolo europeo: insieme a Just Eat Takeaway siamo stati all’Aviva Stadium, dove un altro Dio, quello del calcio, ha deciso che il tempo della gloria per i nerazzurri era finalmente giunto. La partita perfetta, per un’impresa storica.