L’Atalanta si fa un altro grande regalo | giocherà anche la Supercoppa europea

(Di giovedì 23 maggio 2024) Se la notte di Dublino resterà scolpita nella memoria e nel cuore di tutto il popolo nerazzurro, quel che è certo è che tra poco meno di tre mesisarà chiamata a recitare il ruolo di protagonista in un’altra serata che si preannuncia dalle forte emozioni. La vittoria dell’Europa League, infatti, qualifica la Dea alla prossima edizione dellache siil 14 agosto 2024. L’avversario, ovviamente, sarà la squadra vincitrice della Champions League, trofeo che si assegnerà a Wembley il prossimo 1° giugno e che vedrà di fronte il Real Madrid di Carlo Ancelotti e il Borussia Dortmund di Edin Terzic. Una solacertezza, dunque: chi vincerà in terra londinese sfiderà la Dea al National Stadium di Varsavia, dove la formazione nerazzurra darà la caccia al secondo trofeo internazionale della sua storia. Per Lookman e compagni si tratterà della prima partecipazione assoluta alla manifestazione ma si sa, in questi casi, l’appetito vien mangiando e dopo quanto visto a Dublino contro il Bayer Leverkusen, se c’è una squadra che può spostare ancora più in alto l’asticella quella è proprio