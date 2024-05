L’Atalanta ora si giocherà la Supercoppa Europea 2024 il 14 agosto a Varsavia

Leggi tutta la notizia su laprimapagina

(Di giovedì 23 maggio 2024) La storica vittoria dell’Europa League ha dato all’accesso alla Champions (dove però era già qualificata attraverso il campionato) e anche e soprattutto l’opportunità di conquistare un altro trofeo: la. La Dea affronterà la vincente della Champions League. La vittoria dell’Europa League 2023/24 infatti ha qualificato di dirittoalla/25., vincitrice dell’Europa League,la/25 contro la vincitrice della finale di UEFA Champions League tra Borussia Dortmund e Real Madrid. Lasi disputerà mercoledì 14. Il calcio d’inizio della sfida valida per la competizione UEFA è fissato alle 21. LaUEFAsi terrà al National Stadium di, in Polonia. Lo stadio era stato costruito originariamente per UEFA EURO 2012, durante il quale ha ospitato tutte e tre le partite del girone della Polonia, oltre a un quarto di finale e una semifinale.