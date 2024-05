L’Atalanta è tornata a Bergamo | tifosi in delirio all’aeroporto VIDEO|Europa League

(Di giovedì 23 maggio 2024) 2024-05-23 18:45:00 Avrebbe del clamoroso, e quindi prendiamo con le pinze l’ultima notizia di Calciomercato.com: Gian Piero Gasperini e i suoi eroi sono di nuovo a. Con una coppa, l’Europa, da esibire aiche dalla serata di ieri non hanno smesso di festeggiare la storica affermazione delsul Bayer Leverkusen. Nel primo pomeriggio, è atterrato presso l’aeroporto di Orio al Serio il volo proveniente da Dublino con l’intera delegazione nerazzurra, accolta da circa 300 sostenitori bergamaschi, che hanno intonato cori e colorato tutto l’hub con sciarpe e bandiere.IN– La squadra si è concessa qualche minuto sulla pista dell’aeroporto per posare nuovamente col trofeo dell’Europae raccogliere l’abbraccio della propria gente. Il pullman della squadra è stato successivamente scortato all’uscita del terminal da centinaia di persone pazze di gioia, ma la festa non finisce qui, visto che anche presso il centro sportivo di Zingonia i giocatori e l’allenatore delsono attesi da un popolo in

