L’Atalanta campione è atterrata con la coppa | tifosi in delirio all’aeroporto

(Di giovedì 23 maggio 2024) Orio al Serio. L’orda dinerazzurri non vedeva l’ora,è tornata dalla trasferta trionfale di Dublino con il trofeo dell’Europa League e ad Orio al Serio è andato in scena solo un assaggio di quello che ci aspetta. Siamo sicuramente solo all’inizio di una festa che si protrarrà per giorni e giorni. Dopo l’incredibile magia di ieri sera, con tre gol rifilati all’imbattuto Bayer Leverkusen e tripletta di uno straripante Lookman, le strade del centro città sono state completamente invase da un fiume interminabile di, i quali hanno contribuito a rendere ancora più sensazionale quella serata storica. Una festa che è proseguita tutta notte, con una parte dirimasti addirittura fino a tarda nottata ad intonare cori ed esultare. Ora è arrivato finalmente il momento dell’attesissimo incontro tra la truppa di Gasperini e il cuore pulsante del tifo atalantino e dell’orgoglio bergamasco.