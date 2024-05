L' appello di Martina | Sono tetraplegica e il dolore è indescrivibile - fatemi suicidare

(Di giovedì 23 maggio 2024) «La sofferenza è diventata intollerabile parlo con un filo di voce, non riesco nemmeno a tossire, nonautonoma in nulla. Ogni giorno ilfisico è». Lo ha detto oggiOppelli, triestina di 49 anni,, che chiede il suicidio medicalmente assistito. «Non ce la faccio più. Dal 2012 ho bisogno di una persona che faccia tutto per me. Sofferenze e dolori

Martina, non sono una suicida, sofferenza indescrivibile - martina, non sono una suicida, sofferenza indescrivibile - "La sofferenza è diventata intollerabile parlo con un filo di voce, non riesco nemmeno a tossire, non sono autonoma in nulla. Ogni giorno il dolore fisico è indescrivibile". (ANSA) ... ansa

Genitori incatenati davanti a sede Aifa: “I nostri figli devono essere liberi” - Genitori incatenati davanti a sede Aifa: “I nostri figli devono essere liberi” - 23 MAG - “Noi le catene ce le togliamo, ma i nostri figli”. Loro "hanno delle grosse catene". Hanno scelto di protestare così Cinzia, Silvia, martina, Luigi, genitori di persone transgender, e gli al ... quotidianosanita

Martina Franca (Ta), incontro su 'Prevenzione della Demenza' - martina Franca (Ta), incontro su 'Prevenzione della Demenza' - “Fondo per l’Alzheimer e le Demenze” Regione Puglia: lunedì 27 maggio dalle ore 17 a martina Franca un incontro aperto alla cittadinanza. affaritaliani