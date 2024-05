L’affetto dei tifosi travolge i biancorossi

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) "Questa piazza così piena di entusiasmo mi emoziona, si è creata un’empatia unica con la città, con ie con la squadra. Grazie Reggio, ci vediamo presto!". Dimitris Priftis osserva con sguardo fiero tutti iche con rinnovato orgoglio sono arrivati ieri sera in piazza Prampolini per salutare la squadra prima del rompete le righe. ‘Grazie ragazzi’ è lo striscione che campeggia a pochi metri dallo ‘Store’ per una serata quartier generale biancorosso. Oltre ad autografi, selfie e qualche battuta, ihanno quasi tutti una ‘mission’ ben precisa: cercare di convincere i giocatori a tornare a Reggio anche l’anno prossimo. Se ci fosse la possibilità, scatterebbe quasi la petizione immediata per rifirmare i vari Black, Galloway e compagnia. Questo per dire che coesione sociale è creata quest’anno tra tutte le componenti. C’è chi addirittura prova a ‘corrompere’ Smith promettendo casse di vino ed erbazzone, ma Jamar se la ride e non ha bisogno di essere convinto: ha il contratto anche per l’anno prossimo.