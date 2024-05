L’acido bempedoico e la sua associazione a dose fissa con ezetimibe approvati in Europa anche per abbassare il colesterolo e ridurre il rischio cardiovascolare

(Di giovedì 23 maggio 2024)e l’di acidoedricevono dalla Commissione Europea l’approvazione dell’estensione dell’indicazioni come trattamenti perilattraverso la riduzione dellipoproteico a bassa densità (C-LDL).1,2 Fino all’80% dei pazienti non raggiunge gli obiettivi di C-LDL raccomandati dalle linee guida nonostante l’assunzione di trattamenti come le statine, e resta a maggiordi infarto o ictus, con conseguente necessità di ulteriori terapie.3,4,5,6 ROMA–(BUSINESS WIRE)–La Commissione Europea (CE) ha approvato l’estensione delle indicazioni sia del? che dell’di acidoed? di Daiichi Sankyo ed Esperion Therapeutics, come trattamenti per l’ipercolesterolemia e perildi eventi avversi cardiovascolari.1,2 La decisione della CE si basa sui risultati positivi dello studio di fase III CLEAR Outcomes e rendeil primo e unico trattamento ipolipemizzante non statinico indicato per la prevenzione primaria e secondaria degli eventi cardiovascolari.

