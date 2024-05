Laboratorio sotto la Madunina | Tra storia e sperimentazione La natura torna protagonista E se ci fosse anche l’acqua?

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) È passato un mese da quando il bosco alpino in miniatura targato Ermenegildo Zegna ha cambiato il volto di piazza Duomo, sostituendo l’aiuola di banani e palme firmata Marco Bay-Starbucks. Una piccola (grande) rivoluzione per il cuore della città che, nonostante lo status di simbolo millenario di Milano, è in continuo mutamento. Ne abbiamo parlato con Carlo Ratti, uno dei protagonisti dell’architettura mondiale, chela Madonnina ha firmato il nuovo campus della Statale a Mind e il nuovo quartiere che sorgerà dal 2026 sulla grande area dell’ex Scalo Romana. Due interventi diversi tra loro ma con un denominatore comune: le aree verdi e lo spazio che laoccupa nei progetti. Un’attenzione che Ratti ha ritrovatonella nuova piazza Duomo, almeno come messaggio e come linea guida delche lo spazio davanti alla cattedrale è diventato. Anzi, visto che disi tratta, la riflessione - dice l’architetto - deve spingersi oltre e trovare terreno per la, arrivando fino a piazza dei Mercanti e magari - per ora è solo una suggestione - pensando a un elemento finora trascurato: