La Volta Buona anticipazioni e ospiti 23 maggio 2024 | arrivano un grande attore e una giovane influencer

Leggi tutta la notizia su termometropolitico

(Di giovedì 23 maggio 2024) Giovedì 23, il programma televisivo “La” promette una serata ricca di emozioni e contenuti diinteresse. In questa puntata, il tema principale sarà il cinema e la legalità, condirilievo come l’Fabrizio Ferracane e la modella eClizia Incorvaia. Scopriamo insieme chi sono e cosa ci riserveranno in questo appuntamento imperdibile. La23, c’è Fabrizio Ferracane: l’e il film “Mascaria” Fabrizio Ferracane, nato il 12 luglio 1975 a Palermo, è undi cinema, teatro e televisione, noto per le sue interpretazioni intense e toccanti. La sua carriera è iniziata nel teatro, dove ha collaborato con importanti registi e attori. Ferracane si è diplomato nel 1998 presso la Scuola di Teatro Teatès di Palermo, diretta da Michele Perriera, e ha continuato a formarsi attraverso laboratori teatrali con maestri del calibro di Franco Scaldati e Emma Dante.