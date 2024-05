La vita vera di un Bruchino in Caa al Bosco dei Talenti

(Di giovedì 23 maggio 2024) Pisa - Sabato 25 maggio alle ore 17 aldei(via Livornese 762, San Piero a Grado – ingresso Ippoasi) Marchetti Editore e l’associazioneAutistici presentano il libro in CAA (Comunicazione Aumentativa Alternativa – Inbook) per l’infanzia, scritto e illustrato da Giannina Corvetto e tradotto in CAA da Sabrina Egiziano (biblioteca “Ernesto Ragionieri”, Sesto Fiorentino – progetto Libri IN per l’inclusione) Ladi un(che si è salvato dal finire nel pentolone del minestrone). Intervengono: Sara Frediani (presidente associazioneAutistici), Giulia Gambini (assessora alla Disabilità Comune di Pisa), Elena Marchetti (editrice), Giannina Corvetto (autrice e illustratrice del libro). Dopo la presentazione, laboratorio per bambine e bambini a cura di Giannina Corvetto. A seguire, inaugurazione della Panchina della Gentilezza, con Germana Delle Canne (ambasciatrice di “Costruiamo Gentilezza”).

