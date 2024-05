La verità su Lorenzo Selvaggia Lucarelli decide di parlare - con frecciatina a Antonella Clerici

Leggi tutta la notizia su caffeinamagazine

(Di giovedì 23 maggio 2024)ha deciso di togliersi qualche sassolino dalla scarpa parlando del fidanzatoBiagiarelli. L’occasione è stata una chiacchierata intervista con Davide Maggio, argomento del quale è stato il ‘Vaso di Pandoro’, libro scritto dallasullo scandalo Balocco che sta scalando le classifiche in Italia. Caso che aveva affrontato anche durante l’ultima puntata di È sempre Cartabianca, il programma di Bianca Berlinguer in onda su Rete 4. >>“Ecco perché ha lasciato Chiara”. Bianca Berlinguer choc su Fedez in diretta: “Scusatemi, ma lo devo dire” Un caso, quello dei Ferragnez, che la sta molto a cuore. Come quello che ha investito il fidanzato, cacciato da È sempre mezzogiorno dopo i fatti legati al famoso caso scoppiato intorno alla recensione di un ristorante. Una cacciata che non è piaciuta, nei modi, ache ora va all’attacco.torna sul caso Biagiarelli “Fare finta che non sia proprio mai esistito, che non abbia mai fatto parte della famiglia, a me è dispiaciuto.