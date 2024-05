La tragedia di Riccò Una fiaccolata per Saida

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’appuntamento è per domani pomeriggio alle 19 davanti alla scuola, con il corteo che percorrerà i luoghi frequentati dalla vittima e urlerà per le strade il proprio sdegno per l’ennesima donna uccisa dal marito. Così la comunità didel Golfo ha deciso di ricordareMammouda, la donna uccisa a coltellate lunedì dal marito Hichem Ben Fattoum, poi suicida. In attesa delle autopsie – potrebbero essere svolte domattina – che andranno a chiudere il fronte giudiziario della vicenda, domani a risuonare saranno le voci di centinaia di persone. Una manifestazione che si annuncia "rumorosa, per dire basta al silenzio", quella che vede il sostegno del collettivo spezzino “Non una di meno“ e che vedrà i ragazzi della scuola riccolese preparare alcuni striscioni. Una vicenda dolorosa, che non ha lasciato indifferente nessuno. La Croce Rossa ha annunciato alle istituzioni la volontà di mettere a disposizione uno psicologo per gli alunni della scuola.