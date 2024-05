La toppa sul redditometro è peggiore del buco nei conti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 23 maggio 2024) Dopo avere scritto su Facebook, nella mattinata di ieri, che «mai nessun “grande fratello fiscale” sarà introdotto da questo Governo», avere confermato di essere «sempre stata contraria a meccanismi invasivi diapplicati alla gente comune» e avere lasciato aperta la porta a un possibile dietrofront («mi confronterò personalmente con il Vice Ministro Leo, al quale ho chiesto anche di venirne a riferire al prossimo Consiglio dei Ministri)», Giorgia Meloni ha deciso di tagliare i tempi. E così in serata ha spiegato in un video, questa volta su Instagram, di avere già parlato con il viceministro Maurizio Leo della controversa questione del, previsto da un decreto ministeriale di cui pare nessuno sapesse nulla (a parte lui, cioè Leo) e di essere giunta alla conclusione «che sia meglio sospendere questo decreto, in attesa di ulteriori approfondimenti» (per gli amici, elezioni europee dell’8 e 9 giugno).