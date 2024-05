La strage di Gaza - quello che sappiamo sul numero delle vittime

(Di giovedì 23 maggio 2024) Egregio direttore, desideriamo portare alla sua cortese attenzione la recente rettifica da parte dell’UfficioNazioni Unite per il Coordinamento degli Affari Umanitari (OCHA), che ha rivisto drasticamente al ribasso first appeared on il manifesto. .

Articolo pubblicato domenica 28 Aprile 2024, 16:01 Il commissario generale dell’Agenzia delle Nazioni Unite per il soccorso e l’occupazione dei rifugiati palestinesi nel Vicino Oriente (UNRWA), Philippe Lazzarini, ha lanciato un grido d’allarme riguardo alla situazione a Gaza , definendo il numero dei bambini morti in appena 6 mesi di conflitto “senza precedenti e sconcertante“. ildifforme

Mohammed Barakat è una leggenda del calcio palestinese. Ha segnato 114 gol in carriera, ha giocato in Giordania e Arabia Saudita. E’ stato ucciso a marzo, dalle bombe israeliane. Yousef al-Heela invece faceva l’allenatore. ilnapolista

Chi è Yahya Sinwar, leader di Hamas che in carcere “diventò” ebreo per progettare il 7 ottobre: Israele ora è in trappola - Chi è Yahya Sinwar, leader di Hamas che in carcere “diventò” ebreo per progettare il 7 ottobre: Israele ora è in trappola - ha portato alla Guerra di gaza con le sue decine di migliaia di morti. È stato per vent’anni un prigioniero nelle carceri israeliane ed ha imparato come funziona Israele. Uscito, ha dedicato la sua ... ilriformista

Sventata strage in una scuola austriaca: il piano con tanto di lista di possibili vittime di un 15enne. “Frustrato dal bullismo subito” - Sventata strage in una scuola austriaca: il piano con tanto di lista di possibili vittime di un 15enne. “Frustrato dal bullismo subito” - C’era tutto nella strage che un 15enne stava pianificando di compiere nella ... con l’estrema violenza a gaza, con la violenza dei coloni in Cisgiordania, l’intera situazione sta ora sfuggendo di mano ... ilfattoquotidiano

Fabbri sulla richiesta di arresto di Netanyahu: "Sarebbe clamoroso" - Fabbri sulla richiesta di arresto di Netanyahu: "Sarebbe clamoroso" - per la strage umanitaria a gaza. "Non c'è un mandato di arresto" "Non c'è un mandato di arresto internazionale" precisa Fabbri. "Questo mandato di arresto deve essere approvato, c'è un pannello di ... tg.la7