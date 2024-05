La storia dello youtuber che ha infranto una legge facendo la festa del gender reveal

Leggi tutta la notizia su fanpage

(Di giovedì 23 maggio 2024) Unoindiano è stato ripreso dalla Polizia postale per aver postato un video in cui insieme alla compagna rivelava il sesso del nascituro. In India infatti dal 1994 non è possibile conoscere il sesso del feto prima del termine, per evitare che le coppie abortiscano per ragioni legate al genere. .