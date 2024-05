La sposa Sophie Hare e le sue 4 damigelle sono tutte incinte - contemporaneamente

(Di giovedì 23 maggio 2024) Condividere i momenti più speciali della propria vita con le amiche di sempre è quello che si augurano quasile donne, ma quanto successo alla ventisettenne, futuradi Leadenham, nel Lincolnshire, ha quasi dell’incredibile., che convolerà a nozze sabato 25 maggio con il fidanzato Ross Booth, ha scoperto di essere incinta alla fine di dicembre e, dopo aver condiviso la notizia con la storica amica Rachel Fletcher, ha scoperto che anche quest’ultima aspettava un bambino. Gravidanza Quando comunicare una gravidanza? Le ragioni per aspettare e 3 consigli Molte persone decidono di aspettare 12 settimane. Ma quando comunicare la gravidanza? E come farlo, sia con parenti e amici che a lavoro? Ma anche sua cognata, Amber Freeman, e un’altra amica, Annabel Forrest, hanno annunciato a dicembre di essere in dolce attesa.

