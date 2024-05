La Russia ha lanciato in orbita un veicolo spaziale in grado di attaccare altri satelliti

Leggi tutta la notizia su linkiesta

(Di giovedì 23 maggio 2024) «Lahaun satellite nell’terrestre bassa che riteniamo possa essere probabilmente un’arma contro-». Lo ha detto il portavoce del Pentagono Pat Ryder, aggiungendo che ilè stato inviato «nella stessadi un satellite del governo americano». Non è una rievocazione di Star Wars, il primo film della saga di George Lucas, né una riedizione di una stagione particolarmente calda della Guerra Fredda. L’accusa del Pentagono allaè monito contro i pericoli di una guerra nello spazio in un periodo in cui ihanno un ruolo sempre più importante, in molti settori. Isono fondamentali per le comunicazioni, la geolocalizzazione e persino per l’osservazione dei cambiamenti climatici. Ed è per questo che gli eserciti si sono resi conto dell’importanza di difenderli come risorse preziose, a tutti i costi. Gli Stati Uniti non sono gli unici ad aver intercettato le intenzioni aggressive di Mosca.