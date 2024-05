‘La rasoiata’ di Ballan | Milan non dovrebbe fare certi errori DSM e le francesi sono le squadre più deludenti

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’ERRORE DINell’ultimo chilometro, all’ultima semi-curva, ha perso le ruote dei compagni di squadra. Un velocista noncommettere un errore come questo. La mancata vittoria è colpa sua. Indubbiamente è il più forte, lo ha dimostrato anche oggi con una rimonta stratosferica. Però era veramente indietro ai 600 metri.è fortissimo, ma pecca di inesperienza: a volte gli mancano sangue freddo e cattiveria. TROPPA PRUDENZA NELL’AFFRONTARE LE CURVE? In quelle fasi di gara ci vogliono coraggio e determinazione, non tuttiportati ad averle. Quando sei a ruota del tuo uomo, in questo caso Consonni, non esiste che all’imbocco di una curva tocchi i freni. Se qualcuno ti entra all’interno, devi allargare i gomiti e tenere la posizione. Penso chedebba essere più determinato. MERLIER FIRMA LA DOPPIETTA Merlier era messo senza dubbio meglio. Anche lui ha fatto una volata di rimonta, non ha rubato nulla.