La Rai ricorda Mike Bongiorno rilasciando ‘Scommettiamo?’ su RaiPlay

Leggi tutta la notizia su davidemaggio

(Di giovedì 23 maggio 2024) Scommettiamo (US Rai) Era il 26 maggio 1924 quando a New York nasceva Michael Nicholas Salvatore, meglio conosciuto comeche, anni più tardi, sarebbe diventato uno dei padri fondatori della televisione italiana. Mentre Mediaset sta trasmettendo una nuova (e fortunata) edizione de La Ruota della Fortuna su Canale 5, la Rai ha deciso di rendere disponibile sula prima edizione di Scommettiamo?, quiz a scommesse divenuto in poco tempo un appuntamento fisso per milioni di italiani. Scommettiamo? è andato in onda ogni giovedì sera, sull’allora Rete 1, dal 16 dicembre 1976 al 21 dicembre 1978. In particolare, la prima edizione (quella che verrà rilasciata su Rai Play da domenica 26 maggio) è durata sei mesi per ben 26 prima serate. Un programma che raccoglieva l’eredità di due grandi quiz della televisione italiana: Rischiatutto (del 1970), ma prima ancora Lascia o Raddoppia, andato in onda nel 1956.