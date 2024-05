Fonte : distantimaunite di 23 mag 2024

Come ci ricorda Gotto, è nelle piccole cose che troviamo le più grandi gioie. È il paradosso dello yogurt, secondo il quale capita di passare un’intera esistenza a non far mai scadere lo yogurt in frigo, ma a far scadere tutti i propri sogni, i progetti e le proprie ambizioni.

La Pura Vida di Gianluca Gotto | alla scoperta della felicità autentica