La Primavera sogna la finale | ora l’Udinese

(Di giovedì 23 maggio 2024) In mezzo a tante chiacchiere, supposizioni, trattative e indiscrezioni su quello che sarà il futuro dell’Ascoli Calcio, c’è ancora una squadra bianconera che continua a giocare a pallone. Si tratta della formazione Under 19 di mister Cristian Daniel Ledesma che sabato disputerà la semiplayoff controper la promozione nel campionato1. La compagine bianconera ha superato i quarti dibattendo per 2-1 in rimonta, grazie alle reti di Bando e Ciccanti, il Parma dell’ex tecnico bianconero Cesare Beggi. Sfida disputata al ‘Mutti Training Center’ di Collecchio nei quarti diin gara unica dei playoff del campionato2. Nelle file del Picchio in campo due fuoriquota, i classe 2004 Francesco Cozzoli e Simone D’Uffizi, e spazio dal primo minuto anche per Jacopo Tarantino e Yehyga Maiga Silvestri, aggregati da tempo alla prima squadra. Una vittoria di prestigio che adesso fa ben sperare in vista dell’attesissima sfida di semiin programma sabato alle ore 14.