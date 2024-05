La prima volta che Ranieri salvò il Cagliari

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di giovedì 23 maggio 2024) «non sai come prenderla. Non è Nord, non è Sud. Per certe cose, hanno ragione a dire che non è Italia. Allo stadio ci applaudono se perdiamo giocando bene. Altrove dove accade? Non è solo gratitudine, direi educazione, civiltà vera» Claudio, 13 dicembre 1990 Claudionon ha paura di piangere. Ci prova, a trattenersi, ma non ci riesce. Sarà forse il passare degli anni, l’emozione che si fa sempre più violenta e difficile da arginare. La raccolta di foto e video diin lacrime è vastissima, il soggetto ricorrente, sempre uguale: la bocca che si stringe nel tentativo di farsi forza, le labbra che si inarcano verso il basso, le rughe che prendono vita, persino il naso sembra cambiare forma. È il pianto di un padre che vorrebbe evitare di essere visto dal figlio, ma non ha più nulla con cui nascondersi e allora cede. Contro il Sassuolo ha iniziato a piangereche Gianluca Lapadula trasformasse il rigore dello 0-2, il sigillo finale sulla salvezza.