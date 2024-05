La prevendita La biglietteria resterà aperta fino a sabato Uno stadio tutto esaurito per volare in semifinale

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Unopieno che possa trascinarla verso le semifinali play-off. E’ quello che si aspetta di trovaresera la Carrarese. Martedì ad Alessandria erano presenti 267 supporters, tanti se si pensa che gli ultras sono rimasti a casa. Per il ritorno allodei Marmi, però, la tifoseria azzurra sarà presente al gran completo e si può pensare anche a un ““. La, con conseguente caccia al biglietto, si èieri tramite i soliti canali: on line sul sito Etes oppure in tutti i punti vendita dello stesso circuito. Ladellorimarràanche dima il consiglio è di affrettarsi per assicurarsi il prezioso tagliando. Ricordiamo i prezzi dei biglietti, a cui vanno aggiunti i diritti di: gradinata intero € 10; gradinata ridotto € 7; tribuna d’onore € 30; tribuna onore ridotto € 25; tribuna centrale € 25; tribuna centrale ridotto € 20; tribuna laterale € 20; tribuna laterale ridotto € 16.