La preghiera - l' ima - il jihad | l' università di Torino trasformata in moschea

(Di giovedì 23 maggio 2024) Negli spazi occupati delle facoltà umanistiche dell'diè andata in scena lamusulmana del venerdì con l'imam cittadino.

Carlo Acutis, studente morto a 15 anni, sarà santo: 'riconosciuto il miracolo della guarigione di una giovane' - Carlo Acutis, studente morto a 15 anni, sarà santo: 'riconosciuto il miracolo della guarigione di una giovane' - La madre di Carlo Acutis: 'Lui la santità del quotidiano' Carlo Acutis rappresenta "la sanità del quotidiano" perché la sua vita è stata "una preghiera continua". A descriverlo così è la madre Antonia ... ansa

'Riconosciuti i miracoli'. Sarà santo Carlo Acutis, lo studente morto a soli 15 anni - 'Riconosciuti i miracoli'. Sarà santo Carlo Acutis, lo studente morto a soli 15 anni - Saranno santi Carlo Acutis, lo studente morto a soli 15 anni beatificato da papa Francesco il 10 ottobre 2020, e il beato Giuseppe Allamano, fondatore delle Missioni della Consolata. ansa

Povertà: Puthenpurackal (benedettini), secondo san Benedetto è “distacco dalle cose materiali per concentrarsi sulla ricerca di Dio” - Povertà: Puthenpurackal (benedettini), secondo san Benedetto è “distacco dalle cose materiali per concentrarsi sulla ricerca di Dio” - I diversi volti della povertà nella prospettiva benedettina. A delinearli è Antony Puthenpurackal (osb), intervenuto questa mattina alla 101ª Assemblea dei superiori generali in corso fino a domani ad ... agensir