La posta in gioco e le manine dei super tecnici sul redditometro

(Di giovedì 23 maggio 2024) Il termine più gettonato in queste ore è «cortocircuito». Quello che è scattato all'interno della maggioranza immediatamente dopo che il viceministro Leo ha reinserito nel dibattito pubblico la parola «», facendo sobbalzare anche i più prudenti partner di governo. «Ma è impazzito?», «Ma siete sicuri che sia proprio lui?», continuavano a chiedersi sconcertati i suoi colleghi commercialisti, che pure ne stimano le qualità professionali ma ora sono pronti a presentare un pacchetto di proposte per provare a mettere una toppa. Al di là del merito della questione (si tratta di una misura inevitabile, dicono dal governo, se non si vuole tornare alla legge del 1973 che davvero metterebbe le mani in tasca a chiunque) la vicendafa tornare di attualità l'annosa querelle frae politici del ministero dell'Economia, con la particolare capacità deiburocrati di Stato di convincere chi siede temporaneamente sulla poltrona di ministro, o vice, ad assumere provvedimenti impopolari in forza della «ragion di Stato».

Nel 2024 si svolgono elezioni in Paesi che rappresentano più della metà della popolazione mondiale. Sarà un anno cruciale per la democrazia in Europa e in molte parti del mondo. In un futuro non troppo lontano, potremmo arrivare a considerarlo come un anno decisivo che avrà stabilito la rotta per i decenni a venire. formiche

Nella zona di Porta Nord a San Donà di Piave, nel veneziano, sono in corso importanti lavori di modifica sulla viabilità e per questo motivo sono stati installati cartelli stradali, indicazioni e barriere stradali per indirizzare i cittadini e consentire loro di orientarsi nella città. dayitalianews

