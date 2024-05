La poesia? Un’arte - è musica dell’anima

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024) Laè quell’arte sublime capace di colorare la vita, trasformando il grigio quotidiano in un caleidoscopio di emozioni e sensazioni. Attraverso il ritmo, la rima e la libera espressione, essa ci invita a una profonda introspezione, a esplorare angoli nascostiche la frenesia del quotidiano tende a offuscare. In pochi versi, lariesce a condensare storie, sogni, dolori e gioie, fungendo da ponte tra il mondo interiore e quello esteriore. È l’arte del dettaglio, dove ogni parola è scelta con cura per evocare immagini vivide, per risvegliare ricordi sopiti, per suscitare empatia o provocazione. La sua forza risiede nella capacità di dar voce alle emozioni più profonde, di rendere l’ineffabile tangibile, di trovare l’universale nel particolare. La, in questo, è unica: invita al rallentamento, alla riflessione, a un ascolto attento delle sottigliezze che compongono il tessuto della nostra esistenza.