La Palestina è uno Stato Tre Paesi europei si schierano Israele richiama gli ambasciatori

(Di giovedì 23 maggio 2024) di Alessandro Farruggia ROMA Tentare di forzare la mano allodisulla soluzione a due Stati, aumentando il suo isolamento internazionale. È questo l’obiettivo di altri tre– Spagna, Norvegia e Irlanda – che hanno annunciato che riconosceranno lopalestinese a partire dal 28 maggio. La Slovenia li seguirà a giorni. L’annuncio dei primi ministri – il norvegese Jonas Gahr Store, lo spagnolo Pedro Sanchez e l’irlandese Simon Harris – è il secondo colpo diplomatico di questa settimana, dopo che il procuratore della Corte penale internazionale ha chiesto mandati di arresto per il primo ministro israeliano Netanyahu e i leader di Hamas. Sinora la Svezia era l’unico Paese dell’Ue ad aver attuato il riconoscimento dellopalestinese, nel 2014, mentre Cipro, Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca (che ha poi cambiato posizione), Slovacchia, Romania e Bulgaria lo avevano fatto quando ancora non erano membri dell’Unione, mentre Malta riconosce il diritto dei palestinesi alla statualità ma non formalmente lodi, anche se lo scorso marzo si è detta pronta a fare questo passo.

