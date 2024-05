La nuova maglia del Milan è un chiaro ritorno al passato che piacerà ai tifosi

Leggi tutta la notizia su gqitalia

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ilritorna al classico, come tutti ilo hanno sempre conosciuto. Si presenta così laper la stagione 2024/25: 11 strisce rossonere, di larghezza media e ben definite, per un look molto diverso da quello dell'ultima stagione, in cui al rosso di base si univa il nero sfumato per un pattern diverso dal solito. Courtesy of ACPress OfficePer la prossima stagione, invece, iltorna a mostrarsi come lo conoscono idi tutto il mondo, ma con un dettaglio in più: oltre alle classiche strisce rossonere, infatti, a colpire l'occhio è anche il colore bianco, presente sul girocollo e sui bordi delle maniche. Verso i 125 anni di storia Lo stile classico della, con le sue strisce rossonere e i dettagli bianchi, è un richiamo ai 125 anni di storia del Club (fondato il 16 dicembre 1899), celebrati anche attraverso una patch dedicata sul retro della, che sarà presente in tutti i kit PUMA di questa stagione.