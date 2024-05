La Lourdes nostrana ha 120 anni Arriva l’arcivescovo Delpini

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di giovedì 23 maggio 2024)di Milano, Mario, sarà martedì prossimo a Limbiate per recitare il rosario nella Grotta della Madonna didi via Cairoli. La grotta di Limbiate, ricostruzione fedele del luogo venerato per le apparizioni a, compie 120. È in corso una sottoscrizione alla parrocchia di San Giorgio per la sostituzione delle panchine che accolgono i fedeli in questo luogo di preghiera speciale. Realizzata nel 1904 come copia esatta della grotta del piccolo villaggio dei Pirenei in cui, secondo la Chiesa, dall’11 febbraio al 16 luglio 1858 avvennero 18 apparizioni della Madonna, nel corso degliha subito diversi interventi di ristrutturazione. Nel 1984 è stata sistemata la struttura portante, riqualificato l’altare e sono state posizionate le panchine. Diecidopo è stato restaurato il Crocefisso della Redenzione ed è stata aggiunta una statua di Bernadette che prega l’Immacolata.