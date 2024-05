La lite - poi i carabinieri Il racconto dei testimoni della vicenda dell' influencer Siu

(Di giovedì 23 maggio 2024) Perché è stato posto sotto indagine e arrestato il marito di Soukaina El Basri, in coma farmacologico, dopo un presunto "incidente domestico".

Minaccia di uccidere la compagna a San Giorgio, arrestato a Catania - I carabinieri sono intervenuti in pochi minuti dopo la telefonata al 112 da parte della compagna ... L'uomo, infatti, dopo aver deciso di andare via di casa, al termine dell'ennesima lite, sfociata poi ... nuovosud

CATANIA. TENTA DI AGGREDIRE LA MOGLIE E URLA: "ARRESTATEMI OPPURE L'AMMAZZO". CONDOTTO IN CARCERE DAI CARABINIERI - Nell'occorso, i Carabinieri del locale Comando Stazione, impegnati in attività di prevenzione e ... L'uomo, infatti, dopo aver deciso di andare via di casa, al termine dell'ennesima lite, sfociata poi ... 95047