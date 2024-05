La lettera dei detenuti alla mamma di Chico Forti | Sei stata la sua grande roccia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Roma, 23 maggio 2024 – Mercoledì, a Trento,ha portato una letterina speciale aMaria. Madre e figlio non si vedevano da sedici anni. Lui, chiuso in carcere a Miami e condannato all’ergastolo per omicidio, lei incredula per quanto è successo. Per tanti, troppi anni la donna ha fatto la spola con gli States, ma nel 2008 ha dovuto cedere e dire basta. “Sono vecchia, non ce la faccio più. Temo che non ci rivedremo mai più”. Era il 14 febbraio 2008 e Maria compiva 80 anni. Ora invece, 26 anni dopo l’arresto di, ne ha 96 e finalmente l’altro giorno c’è stato il tanto atteso, commovente abbraccio. Dicevamo dellacheha consegnato a sua madre. E’firmata da 24reclusi nel carcere di Verona con. È incredibile scoprire come, già in pochi giorni (è a Verona solo da domenica mattina) sia riuscito a conquistare la simpatia e la fiducia degli altri reclusi.