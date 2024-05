La guerra dei pm all’urbanistica e una sentenza che sarà decisiva

Elezioni comunali a Perugia, chi sono i candidati sindaco - ... cui è stata aggiunta la scritta 'Perugia contro guerra e ... professione architetto, è l'attuale assessora all'Urbanistica. A ...

Riforma case popolari, si riparte da zero. Fratelli d'Italia prende in mano la trattativa e apre ai movimenti - ...la presidente della commissione politiche abitative e urbanistica ... La guerra fredda tra Rocca e Gualtieri aggrava l'emergenza ...della protesta indetta da Asia Usb e dal Movimento per il diritto all'...