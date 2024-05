La Francia testa missile con capacità nucleare | un messaggio alla Russia

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024) Parigi, 23 maggio 2024 – Lahato la versione rinnovata dell’Asmpa-Rsuo,aria-terra a medio raggio con. Lo ha annunciato il ministro della Difesa di Parigi, Sebastien Lecornu. “Era previsto da tempo”, ha assicurato il ministro. Ma la data non pare casuale agli analisti. Il test di lancio è avvenuto in effetti il giorno dopo l’avvio di esercitazioni nucleari russe al confine con il territorio ucraino occupato, interpretato almeno in parte come una risposta alle dichiarazioni del presidente francese Emmanuel Macron, il quale non esclude l’invio di truppe in Ucraina. Lecornu ha detto che il, progettato per essere lanciato da un caccia Rafale, è stato sganciato senzata da un aereo "sopra il territorio nazionale” e che l'esercitazione mirava a sostenere “la credibilità dell'elemento di deterrenzaaereo”. Unchiaro