La Fiorentina la vince al 102? | il Cagliari saluta malamente Ranieri

Leggi tutta la notizia su inter-news

(Di giovedì 23 maggio 2024) Finisce 2-3. Partita bella ed emozionante per l’ultima da allenatore di Claudio. Rimonta e contro-rimonta. Viola in Europa. TANTE EMOZIONI ? All’Unipol Domus va in scena, anticipo della trentottesima giornata di campionato. Per i sardi è l’ultima uscita stagionale, per i viola la terzultima: dovranno giocare ancora la finale di Conference League e il recupero con l’Atalanta il prossimo 2 giugno. Ilprova are in bellezza il grande Claudio, che ha dato l’addio al calcio. Il primo tempo è praticamente di marca sarda: al 26? ci prova Deiola e due minuti più tardi Luvumbo. Ma bravissimo Terracciano a dire di no. Il portiere dellasi supera al 33? parando con i piedi ancora su Luvumbo. Ma al 39?, la Viola passa al primo tiro in porta: tiro che arriva grazie a Bonaventura, che inventa un grande gol. Nel finale, ilprova a reagire trovando anche il gol con Lapadula, annullato però dal Var.