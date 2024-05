La festa promozione non si ferma Carpi - allenamento alla griglia Festa a tavola e poi tutti in curva

Leggi tutta la notizia su sport.quotidiano

(Di giovedì 23 maggio 2024)Doveva essere l’della ripresa, il penultimo di una stagione magica prima del rompete le righe. Ma sul campo verde del ’Cabassi’ i giocatori delnon ci sono mai arrivati… con le scarpette da calcio. I buoni propositi si sono infattiti di frontesuperta organizzata allo stadio per festeggiare il ritorno in Serie C. Un’idea di Davide Arrondini, che ha subito spopolato: così nello spazio sotto i distinti, a pochi passi da dove il patron Claudio Lazzaretti ha seguito quasi tutte le gare casalinghe dei biancorossi, è stata allestita una megata con giocatori, staff e dirigenti, allietati dcucina brasiliana (foto): picanha rigorosamente servitaspada e annaffiata da litri di birra e capirinha. Il tutto accompagnato da balli, canti e cori che hanno coinvolto un po’. Poi, con il gas a mille, tutto il gruppo a petto nudo (e qualcuno anche in mutande…) si è trasferito inBertesi-Siligardi, dove il maestro di cerimonia è stato mister Serpini, che ha guidato i cori dellabiancorossa, con scarsi risultati canori da parte dei suoi giocatori ma grande divertimento e un coro speciale rivolto anche allo sfortunatissimo Marco Maini, che nonostante il nuovo grave infortunio non si è voluto perdere lacoi compagni.