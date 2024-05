La festa di primavera Azione cattolica in Brianza

(Di giovedì 23 maggio 2024) L’ambrosiana quest’anno ha scelto lacome location per la propriadi. La tradizionale AcFest, che vede la partecipdi centinaia di soci e simpatizzanti, questa volta sarà ospitata a Oreno di Vimercate, nell’oratorio di via Madonna 14, aperta a tutti i simpatizzanti. "Le associazioni territoriali dell’Ac del Vimercatese e della zona di Monza, cui è stata affidata l’organizz, sono felici di poter ospitare lanel loro territorio" commenta Stefania Radaelli, responsabile unitaria dell’Ac, Zona pastorale di Monza. L’edizione 2024 di AcFest, in programma sabato 25 maggio dalle 14 alle 23, sarà all’insegna dell’ecologia integrale. Il titolo scelto è “La casa di tutti“, che riecheggia l’enciclica “Laudato si’“ di Papa Francesco, dedicata alla "cura della casa comune". Tra le attività proposte vi sono giochi per ragazzi e adolescenti a sfondo ambientale, una visita guidata nel territorio di Oreno per gli adulti e, alle 16.

