La famiglia di Michael Schumacher ha vinto la causa contro un giornale tedesco per l’intervista finta e scritta con un’intelligenza artificiale

(Di giovedì 23 maggio 2024) Ladell’ex pilotadi Formula 1haunalegale che aveva intentato l’anno scorsoil gruppo editorialeFunke, dopo la pubblicazione di una finta intervista apubblicata sul settimanale femminile Die Aktuelle,utilizzando un software di intelligenza. Lo ha fatto sapere ad Associated Press la portavoce delladi, Sabine Kehm, che ha aggiunto il gruppo editoriale dovrà pagare un risarcimento di 200mila euro. La pubblicazione, avvenuta nell’aprile del 2023, aveva suscitato un’onda di sdegno e indigazione in tutto il mondo. Anche perché ilproponeva il servizio come una eclusiva dal titolo: «La mia vita dopo l’incidente». Soltanto leggendo nelle pagine interne c’era una piccola avvertenza nella quale veniva specificato che il colloquio era stato eleborato da un software. Il tribunale del lavoro di Monaco di Baviera ha riconosciuto le ragioni dellacondannando il gruppo editoriale Funke al pagamento dei danni di immagine per 200 mila euro.