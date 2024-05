La dolce vita di Bella Hadid a Cannes | le foto

(Di giovedì 23 maggio 2024) La modella dopo aver sfilato sul red carpet del Festival del cinema si sta godendo giorni spensierati tra gite in gommone, passeggiate, aperitivi e tuffi nelle acque limpide della Costa Azzurra.

Nina Moric reagisce pubblicamente alla notizia che Fabrizio Corona avrà un altro figlio dalla nuova compagna: le sue parole - E' miracolo della vita. Ti auguro un viaggio tranquillo e sano " , scrive, taggando la Barbieri. La ... Fabrizio Corona ha svelato la dolce attesa della compagna sulle pagine di Chi . " Abbiamo scoperto ...

La dolce vita di Bella Hadid a Cannes: le - Giorni di dolce vita, come raccontano le foto scattate in questi giorni (vedi gallery sotto), tra gite in gommone , aperitivi, passeggiate sotto il sole, relax sulla spiaggia dell'hotel delle star (l'...