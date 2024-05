La cultura è più forte

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di giovedì 23 maggio 2024) Con il suo violoncello ha girato il mondo, collaborando con alcuni dei big più importanti della musica mondiale, dai Nirvana – ha suonato nella pietra miliare Mtv Unplugged in New York – a David Byrne. Aperta alle contaminazioni, agli esperimenti nel segno del pentagramma e dell’arte in senso più ampio, Lori Goldson fa tappa alla Spezia per un evento speciale in programma questa sera alla Skaletta Rock Club, che prenderà il via alle 22. Nell’Arci di via Crispi 168, un’altra celebrazione del valore della sperimentazione in occasione del trentennale del locale: un incontro fra lei e Jacopo Benassi, fotografo, performer e profeta in casa. "Sarà un’improvvisazione tra il suo violoncello accordato e la mia tromba completamente scordata: farò delle incursioni noise non controllate sulle sue melodie. la musica incontrerà la performance e viceversa" spiega lui. Lori Goldston abbraccia questo nuovo esperimento sulla scia dell’energia della sua città natale, Seattle, tempio del grunge che diede i natali anche a giganti quali Jimi Hendrix.